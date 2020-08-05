Балкон исторического дома обрушился в Петербурге

Санкт-Петербург, 5 августа. Балкон исторического здания на Загородном проспекте в Петербурге обрушился с шестого этажа на пятый.

В администрации Центрального района сообщили, что при инциденте никто не пострадал. Обрушилась только нижняя часть балкона, а металлические ограждения удержались.

На месте происшествия находятся экстренные службы и районные власти. Территорию огородили, сотрудники МЧС осматривают пострадавшее здание.

По адресу Загородный проспект, 24 числится доходный дом Иоффа. Дом был построен в XIX веке по проекту архитектора Александра Пеля. В начале XX века его перестроили, в нем жил известный физиолог Сергей Боткин.

Напомним, что аналогичный инцидент произошел в конце мая на Кирочной улице. Тогда с фасада обрушилось четыре балкона, никто не пострадал.