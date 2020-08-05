Агила Салех поддержал меры Востока Ливии против распространения COVID-19

Тобрук, 5 августа. Председатель Палаты представителей Агила Салех обсудил эпидемиологическую ситуацию в стране с министром здравоохранения Восточного правительства и членом Высшего комитета по борьбе с коронавирусом Саадом Акубом.

Встреча состоялась накануне, 4 августа. Основной темой переговоров стала очередная вспышка заболевания и меры, направленные против распространения вируса. Салех заметил, что появились новые очаги заражения коронавирусом. Он поддержал решение Восточного правительства о введении комендантского часа с 19.00 и до 7.00, а также запрет на перемещения между городами.

Глава единственного законного госоргана Ливии — парламента — ознакомился и с другими решениями членов правительства, касающихся борьбы с пандемией. Он подчеркнул, что Восток североафриканской страны уже начал реализацию намеченного плана. В заключение Салех добавил, что уверен в способности министерства здравоохранения и ливийского государства противостоять вирусу, а главное — победить его.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о митинге в Триполи, в рамках которого местные жители выступили против нелегитимного Правительства национального согласия. Они потребовали выдворить иностранных наемников, распространяющих COVID-19 в их стране, а также ликвидировать незаконные бандформирования.