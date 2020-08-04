Появилось видео спасения огромного лося в акватории Финского залива

Санкт-Петербург, 4 августа. Тонущего лося спасли из акватории Финского залива под Петербургом. По словам очевидцев, дикое животное выбежало из леса на пляж и бросилось в воду, однако после двухчасового заплыва утратило все силы. На помощь к нему пришли спасатели.

Спасатели рассказали, что вызов поступил от обеспокоенных свидетелей происшествия. Люди рассказали, что огромный лось выбежал из леса и нырнул в воды Финского залива. Достать огромное животное прибывшим на место происшествия спасателям сразу не удалось, поэтому его сначала оттеснили к берегу, а затем привязали к пирсу на мелководье.

Сотрудники комитета по природопользованию решили, что животное на время спасательной операции лучше усыпить. Снотворное начало действовать уже спустя несколько минут, после чего начался самый сложный этап операции. Спасателям удалось перенести сохатого к берегу. Сейчас ему уже ничего не угрожает, передает Пятый канал.

«Он, скорее всего, вышел к воде попить, поплавать, освежиться. А люди его напугали. Все-таки здесь побережье. Людей много отдыхает», — рассказал один из представителей комитета.

Животное осмотрел ветеринар, заключив, что лось полностью здоров. Из парка его перевезут на особую охраняемую территорию Петербурга, после чего выпустят на свободу.