Синоптик Колесов рассказал, когда тепло вернется в Петербург

Санкт-Петербург, 4 августа. Теплая погода установится в предстоящие выходные в Петербурге. Кроме того, дождей на территории города и области практически не будет. Об этом рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

«Осадков будет не очень много. В Петербурге вообще 50-90% от нормы, в Ленобласти и отдельных районах будет побольше — 120-130%», — рассказал синоптик.

Колесов объяснил, что начло первого летнего месяца выдалось таким дождливым из-за циклонов, однако в ближайшие дни ситуация стабилизируется, передает «Петербургский дневник».

«Уже с 6 августа погода потихоньку будет восстанавливаться: станет суше, и температура воздуха будет уже не 20-22 градуса, а плюс 21-26 градусов», — отметил метеоролог.

По его словам, ночи пока будут теплыми — до плюс 15 градусов. Он отметил, что ниже плюс 21 градуса дневная температура воздуха в Петербурге опускаться не будет. При этом аномальной жары опасаться не стоит. Колесов также рассказал, что в 2020 году климатическое лето совпадет с календарным — такая погода продержится вплоть до первых дней осени.