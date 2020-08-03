Синоптик рассказал о погоде в Петербурге в августе

Санкт-Петербург, 3 августа. Август в Северной столице в этом году будет не таким дождливым, как к этому привыкли жители и гости Петербурга. Об этом сообщил ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

В беседе с «Невскими новостями» Леус заявил, что в августе средняя температура в Петербурге будет около климатической нормы и составит плюс 16,4 градуса. Август обычно является самым дождливым месяцем года.

«В этом августе осадков выпадет меньше, в пределах 60-70 мм рт. ст.», — сообщил синоптик.

Первые три дня рабочей недели, по словам специалиста, температура днем составит около 18-23 градусов. Возможны кратковременные дожди, особенно в ночь на 5 августа.

С 6 по 11 августа температура воздуха будет немного повышаться, а вероятность осадков наоборот снижаться.

Отметим, ранее в понедельник научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил жителей северо-восточной европейской части России о сильной жаре. В частности, в Коми, Архангельской области, на севере Урала и в Ямало-Ненецком автономном округе температура будет до 30 градусов тепла, что является на 6–7 градусов выше нормы. Такая же погода ожидается и на северо-востоке Уральского федерального округа.