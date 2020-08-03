Петербургские эксперты создадут 3D-модель легендарного парохода «Челюскин»

Санкт-Петербург, 3 августа. Петербургская подводно-поисковая экспедиция отправилась к затонувшему пароходу «Челюскин», чтобы обследовать место гибели легендарного судна. Сегодня поисковики морской инженерной компании «Фертоинг» вылетели из Северной столицы на Чукотку.

Экспедиция будет длиться две недели, в течение которых специалистам предстоит установить точные координаты затонувшего парохода, а также подробно обследовать место его гибели. Полученные данные станут достоянием научного сообщества страны.

«По итогам этой экспедиции пароход будет отснят во всех ракурсах, и мы получим 3D-модель затонувшего судна», — сообщил представитель проекта Андрей Краснобаев.

В состав экспедиционной группы вошли представители Музея мирового океана, которые после получения детальных изображений парохода оценят возможность и необходимость поднятия артефактов с затонувшего судна, передает «Петербургский дневник».

«Однако о поднятии всего парохода речь не идет», — пояснил Краснобаев.

Напомним, что пароход «Челюскин» затонул в Чукотском море 13 февраля 1934 года. Судно вышло из порта Мурманска и направлялось во Владивосток. Однако вскоре оно оказалось заблокировано льдами и дрейфовало почти пять месяцев, пока окончательно не затонуло.