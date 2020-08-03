Беглов поручил начать подготовку к открытию театров в Петербурге

Санкт-Петербург, 3 августа. Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил профильному комитету проработать вопрос об открытии городских театров. Соответствующее распоряжение градоначальник сделал во время заседания правительства Северной столицы.

Он напомнил, что во время пандемии коронавируса репетиции и показы в театрах проходили в онлайн-режиме.

«Пришло время начать мероприятия по открытию театров для работы со зрителями», — заявил Беглов.

По оценке градоначальника, подготовка театров к открытию и работе со зрителями займет не меньше месяца. За это время учреждения культуры должны будут успеть принять все противоэпидемиологические меры, а также подготовить афиши и продать билеты, передает «Петербургский дневник».

«Надо предусмотреть на всякий случай и мероприятия по поводу возврата билетов», — подытожил губернатор.

Беглов дал городскому комитету по культуре две недели на то, чтобы разработать детальный план открытия. При этом сроки возобновления работы театров еще предстоит согласовать с Роспотребнадзором.