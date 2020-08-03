Коронавирус за сутки выявили у 160 жителей Петербурга

Санкт-Петербург, 3 августа. Врачи за прошедшие сутки выявили коронавирусную инфекцию у 160 жителей Петербурга. Общее число случаев опасного заболевания в городе достигло 31 945. Об этом рассказали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

В сообщении отмечается, что за минувшие сутки жертвами коронавируса стали шесть пациентов, за все время скончались 2062 человека. Успешно побороли опасное заболевание и были выписаны после полного выздоровления 23 627 человек, передает телеканал «Санкт-Петербург».

В Ленинградской области за сутки также выявили 35 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число случаев инфицирования в регионе достигло 5990. Поправились 4543 человек, 56 пациентов скончались.

Всего за минувшие 24 часа в РФ было выявлено 5394 новых случая коронавируса в 83 регионах страны. Подчеркивается, что 26,2% пациентов не имели никаких клинических проявлений болезни. Жертвами инфекции за сутки стали 79 человек, 3420 пациентов успешно побороли опасное заболевание и были выписаны из медучреждений.

Ранее сообщалось, что Новокузнецк стал лидером в Кемеровской области по числу новых случаев коронавируса. Там опасное заболевания выявили у 28 человек. Всего за прошедшие сутки на территории региона выявлены 90 случаев коронавирусной инфекции, передает «Газета Кемерова».