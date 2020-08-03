Банк «Санкт-Петербург» и «Синтэк-Ойл» договорились в суде

Санкт-Петербург, 3 августа. В деле, где банк «Санкт-Петербург» хотел взыскать с компании Константина Кудрявцева почти 5,7 млрд рублей, истец и ответчик договорились. По утвержденному Арбитражным судом Санкт-Петербурга мировому соглашению, «Синтэк-Ойл» признает задолженность в 92,7 млн долларов и обязуется вернуть ее к декабрю 2025 года, ежеквартально выплачивая по 4,4 млн. Обещания по возврату выполнимы: «Синтэк-Ойл» владеет компанией «Густореченский участок» с лицензией на нефтедобычу в ряде нефтегазовых месторождений.

Такие договоренности российская экономика может только приветствовать. Благодаря достигнутому соглашению в суде «Синтэк-Ойл» избегает перспективы банкротства и ареста своих нефтеносных активов, капитальные вложения в которые оцениваются в 5 миллиардов. Для банка мировое соглашение позволяет не резервировать 5,7 миллиарда на своем корреспондентском счете в ЦБ РФ из-за просроченной задолженности. Не развернись ситуация миром — и решение суда о взыскании с арестом и дальнейшей реализацией имущества кредитора прогнозируемо не принесло бы банку возврата всей кредитной задолженности и повлекло бы возникновение долгого и дорогостоящего банкротного процесса «Синтэк-Ойл», на котором, как правило, зарабатывают прокси-структуры за пределами интересов кредитора и должника.

Ситуации, когда финансовые конфликты с банковскими структурами остаются неурегулированными, приводят к непрогнозируемым последствиям. 30 июля Следственный комитет задержал председателя совета директоров «Нобель Ойл» Григория Гуревича по делу о мошенничестве на 98 млн рублей в 2015 году.