Водитель снял на видео прогулку лосят по ночной трассе в Петербурге

Санкт-Петербург, 2 августа. Двое лосят прогуливались по ночной трассе в Петербурге. Вышедшие из леса животные попали в объектив видеорегистратора одного из проезжающих по Горскому шоссе автомобилей. Видеозапись была опубликована в Сети.

По словам автора ролика, лосята были замечены ночью 2 августа. Он отметил, что участок трассы, по которой любят прогуливаться сохатые, не освещается. Он призвал автомобилистов снижать скорость на данном участке дороги, чтобы случайно не сбить животных, передает Nation News.

«По ночам между Новоселками и складами Daewoon частенько они выбегают к дороге, будьте внимательны», — призвал мужчина.

Ранее специалисты Росприроднадзора предупредили жителей Северной столицы и Ленинградской области о том, что в жаркую погоду в регионе активизировались лоси. Знойная погода и досаждающие насекомые заставляют животных чаще выходить на открытые пространства и автомагистрали.