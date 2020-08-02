Более 30 авиарейсов из Пулково были отменены в воскресенье

Санкт-Петербург, 2 августа. Петербургский аэропорт Пулково отменил вылет сразу 34 рейсов в воскресенье. Информация об этом была размещена на онлайн-табло воздушной гавани Северной столицы.

В список отмененных вошли авиарейсы до Омска, Москвы и Томска, которые должны были выполняться авиакомпаниями «Уральские авиалинии», «Северный ветер» и «Россия». Стоит отметить, что в основном самолеты не вылетят в зарубежные города — это Анталья, Даламан, Париж, Франкфурт-на-Майне, Родос, Ларнака, Минск, Бургас и другие.

Представители аэропорта подчеркнули, что пассажиры были заблаговременно предупреждены об отмене полетов.

«Жалоб от пассажиров по этому поводу в адрес аэропорта Пулково не поступало», — рассказали в аэропорту.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия возобновит международное авиасообщение с 1 августа. Международные авиаперелеты начнутся из аэропортов Москвы, Подмосковья, Петербурга и Ростова-на-Дону.