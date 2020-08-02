Полиция задержала подозреваемого в стрельбе из автомата на набережной в Петербурге

Санкт-Петербург, 2 августа. Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе из автомата на набережной под мостом Западного скоростного диаметра в Петербурге. Об этом сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области.

1 августа в 22.00 в полицию поступило сообщение о том, что под мостом Западного скоростного диаметра на Морской набережной трое неизвестных устроили стрельбу из автоматов. К месту происшествия были оперативно направлены правоохранители.

«На месте происшествия задержан житель Волгоградской области 1986 года рождения, а также обнаружен автомат СХ-АК-103 (светозвуковой)», — сказано в сообщении.

В полиции уточнили, что мужчина стрелял из автомата в воздух. В отношении задержанного был составлен протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.