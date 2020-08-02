Беглов напомнил о крупных штрафах для нарушителей мер против коронавируса в Петербурге

Санкт-Петербург, 2 августа. Нарушителей санитарных и противоэпидемиологических мер в торговых центрах и на рынках Петербурга ждут крупные штрафы. Об этом заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов на своей официальной странице во «ВКонтакте».

По его словам, специалисты Роспотребнадзора стали чаще фиксировать нарушения мер безопасности, введенных из-за пандемии коронавируса, в ТЦ и на городских рынках. Губернатор также написал, что успел лично в этом убедиться накануне.

«Обращаюсь ко всем петербуржцам: соблюдайте правила безопасности, чтобы уберечь себя и близких! Вместе мы справимся!» — написал градоначальник.

Он напомнил, что уполномоченные органы будут штрафовать организации на сумму до 500 тысяч рублей за несоблюдение мер безопасности, а также могут приостановить их деятельность на срок до 90 дней.