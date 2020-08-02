Беглов поздравил «крылатую пехоту» с Днем Воздушно-десантных войск

Санкт-Петербург, 2 августа. Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил воинов-десантников и ветеранов ВДВ с 90-летием прославленного рода войск.

Беглов напомнил, что легендарная «крылатая пехота» вписала немало ярких страниц в боевую летопись России. Он подчеркнул, что все воины-десантники отличаются мужеством, отвагой и верностью принципам боевого товарищества.

«Славные боевые традиции ВДВ закалены в огне сражений Великой Отечественной войны, в горах Афганистана, в ходе контртеррористических операций. Сегодня элита Вооруженных Сил России с честью выполняет свой воинский долг, стойко защищает мирную жизнь наших сограждан», — заявил градоначальник.

Губернатор рассказал, что сегодня в Северной столице проживают более 50 тысяч человек, служивших в ВДВ. Беглов заявил, что каждый обладатель голубого берета беззаветно предан своей стране. Ветеранские организации десантников активно участвуют в военно-патриотическом воспитании молодежи, передают «Невские новости».