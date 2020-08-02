Петербуржцы присоединились к всероссийскому полумарафону «ЗаБег»

Санкт-Петербург, 2 августа. Петербург присоединился к всероссийскому полумарафону «ЗаБег». 150 тысяч участников марафона синхронно стартовали во всех регионах страны.

Северная столица не осталась в стороне от всероссийской акции, петербуржцы собрались на старт у Исаакиевского собора. Они пробегут по Английской набережной через Благовещенский мост, через Васильевский остров и мимо Меншиковского дворца. Затем Кунсткамера, а следом через Тучков мост легкоатлеты попадут на Петроградскую сторону города. Финишная прямая начнется на Дворцовой набережной.

Отмечается, что Петербург в этом году поборется за звание «Беговой столицы» России. В 2018 году этого звания была удостоена Казань, а в минувшем году — Владивосток, передают «Невские новости».

«Жители 85 регионов нашей страны выйдут на старт «ЗаБега» и пробегут его в одном ритме! От Петропавловска до Калининграда. Такого нигде и никогда не было, поэтому у каждого из нас есть возможность стать частью мирового рекорда», — сообщила руководитель «Лиги Героев» Ксения Шойгу.

Напомним, что полумарафон «ЗаБег» проходит ежегодно. Первый раз его провели в десяти российских городах в 2017 году. В 2018 году участниками стали 15 городов, в 2019 году — уже 19. Сегодня в нем участвуют все субъекты РФ.