Петербуржцев предупредили о небольшом дожде и переменной облачности в воскресенье

Санкт-Петербург, 2 августа. Небольшой дождь и облачная погода с прояснениями ожидаются в Петербурге 2 августа. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Северной столице.

По словам синоптиков, столбики термометров будут фиксировать до плюс 20 градусов. Скорость юго-западного ветра будет достигать 10 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет падать и составит 758 миллиметров ртутного столба.

Метеорологи также рассказали, что 3 августа ожидается дождливая погода. Воздух в Петербурге прогреется до плюс 22 градусов.