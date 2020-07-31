Губернатор Петербурга подвел итоги июля

Санкт-Петербург, 31 июля. В уходящем месяце власти Петербурга открыли движение по Гореловскому путепроводу, а также совместно с РЖД приступили к подготовке реконструкции еще нескольких подобных сооружений в городе. Об этом и других событиях сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов, подводя итоги июля.

В своем обращении губернатор подчеркнул, что в текущем году в срок будут сданы все социальные объекты в городе. Беглов также отметил, что заболеваемость короновирусом существенно снизилась в Петербурге. Успешная борьба с пандемией позволила властям открыть торговые центры, заведения общепита, а также парки и скверы. К штатному формату работы возвращаются медучреждения.

Он напомнил, что в июле стартовала реновация «хрущевок», а небо над центром Петербурга готовятся освободить от большого количества проводов, передает телеканал «Санкт-Петербург».

«Продолжаем работу над тем, чтобы сделать Петербург еще комфортнее для жизни. Развиваем экологичный транспорт на природном газе», — добавил градоначальник.

По словам Беглова, старания правительства и горожан в вопросах благоустройства города были отмечены экспертами РБК, поэтому Северная столица была названа лучшим регионом для жизни. В заключение Александр Беглов, поблагодарил президента РФ Владимира Путина за возрождение традиции главных военно-морских парадов.