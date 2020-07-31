Фонтаны в центре Петербурга отключат на День ВДВ

Санкт-Петербург, 31 июля. Работу нескольких фонтанов в центре города приостановят на время празднования Дня ВДВ в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе городского «Водоканала».

Так, с 9.00 по 00.00 2 и 3 августа будут отключены фонтаны в сквере у Казанского собора, в парке 300-летия, в Александровском саду и Эрмитажном садике. На предприятии добавили, что эти меры носят вынужденный характер.

«Для безопасности горожан в ходе празднования Дня ВДВ и предотвращения поломок фонтанного оборудования из-за возможных случаев купания в фонтанах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае, если купание в фонтанах в других частях города будет носить массовый характер, то придется отключить и их. Специалисты перед праздниками традиционно обращается к горожанам с просьбой бережно относиться к фонтанам, а также предостерегают от купания в них.