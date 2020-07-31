Wizz Air возобновит рейсы между Петербургом и Лондоном с 19 августа

Москва, 31 июля. Венгерский лоукостер Wizz Air с 19 августа планирует возобновить регулярное воздушное сообщение между Петербургом и Лондоном. Предполагается, что авиарейсы будут выполняться до четырех раз в неделю. Об этом рассказали в пресс-службе управляющей компании Пулково «Воздушные ворота Северной столицы».

«Перелеты из аэропорта Пулково в аэропорт Лутон будут выполняться с частотой до четырех раз в неделю», — говорится в сообщении.

К концу 2019 года Wizz Air обслужила почти 30 тысяч пассажиров на рейсах между Северной столицей и Лондоном. Прямые рейсы из Петербурга были запущены в Великобританию 1 октября 2019 года.

Напомним, что Wizz Air является крупнейшим низкобюджетным авиаперевозчиком в Центральной и Восточной Европе. Авиакомпания имеет в своем распоряжении 124 самолета. Рейсы перевозчика обслуживаются в 154 аэропортах ряда стран.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о возобновлении международного авиасообщения с 1 августа. Рейсы будут выполняться из Москвы, Московской области, Петербурга и Ростова-на-Дону.