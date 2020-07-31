В Петербурге заложили первый пассажирский теплоход «Андрей Дубенский»

Санкт-Петербург, 31 июля. Торжественная церемония закладки первого пассажирского судна проекта А45-90.2 «Андрей Дубенский» прошла на Средне-Невском судостроительном заводе в Петербурге. Губернатор Северной столицы Александр Беглов поблагодарил власти Красноярского края за доверие построить первый отечественный теплоход для перевозки пассажиров по Енисею.

«Я благодарен губернатору края, потому что он выбрал наш Средне-Невский завод», — заявил Беглов.

По его словам, подобное сотрудничество является еще одной связующей нитью между жителями Петербурга и Красноярска. От отметил, что между регионами растет товарооборот, передают «Невские новости».

«Для нас исторический момент в том, что мы впервые в России закладываем пассажирский теплоход. И я уверен, что это будет одна из лучших серий в нашей стране и не только в нашей стране», — отметил Беглов.

Исполняющий обязанности первого заместителя генерального директора АО «Средне-Невский судостроительный завод» Сергей Макеев отметил, что строительство нового судна будет завершено в срок, оно станет первым в целой серии себе подобных.