В Петербурге полицейский спас женщину, упавшую в воду во время селфи

Санкт-Петербург, 31 июля. Полицейский спас женщину, упавшую в воду с набережной Крюкова канала в Петербурге. Женщина потеряла равновесие и упала в реку при попытке сделать селфи. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По имеющейся информации, узнав о случившемся, участковый оперативно прибыл на набережную и опустил потерпевшей лестницу оказавшейся поблизости аварийной службы.

Отмечается, что женщина начала тонуть из-за рюкзака за спиной. Тогда правоохранитель самостоятельно спустился по лестнице, подтащил к себе потерпевшую и снял с нее сумку, поле чего благополучно вытащил женщину на берег.

Пострадавшей оказали медицинскую помощь, в настоящей момент ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что спасатели помогли выбраться из леса 60-летней женщине, которая отправилась собирать грибы и заблудилась вместе с 14-летним внуком, передает РИАМО.