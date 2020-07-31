Беглов назвал поспешным закон о «наливайках» и пообещал изменить его

Санкт-Петербург, 31 июля. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал закон о запрете так называемых «наливаек» поспешным и пообещал скорректировать данную инициативу.

«Хотел бы отметить, что наши бары — это наша фишка городская. Эта культура возникла не вчера, и не нам ее прекращать, ведь многие бары сегодня входят в туристические маршруты», — подчеркнул губернатор в эфире телеканала «78».

Градоначальник отметил, что культуру петербургских баров необходимо сохранять и поддерживать.

По словам Беглова, целью закона о барах, расположенных в жилых домах, стала защита интересов петербуржцев, которые проживают в новостройках. Градоначальник отметил, что перед принятием данной инициативы необходимо было проработать вопрос и проконсультироваться с соответствующими сообществами. Беглов подчеркнул, что закон скорректируют до 1 января, и авторские бары, не доставляющие неудобств горожанам, будут сохранены.

Напомним, закон о так называемых «наливайках» предполагает, что с 1 января 2021 года должны закрыться все расположенные в жилых домах питейные заведения, площадь обслуживающего зала которых составляет менее 50 квадратных метров. Ранее Беглов поручил профильным комитетам петербургского правительства создать экспертную группу, которая будет наблюдать за деятельностью авторских баров.