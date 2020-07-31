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Беглов назвал поспешным закон о «наливайках» и пообещал изменить его

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Беглов назвал поспешным закон о «наливайках» и пообещал изменить его

Санкт-Петербург, 31 июля. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал закон о запрете так называемых «наливаек» поспешным и пообещал скорректировать данную инициативу.

«Хотел бы отметить, что наши бары — это наша фишка городская. Эта культура возникла не вчера, и не нам ее прекращать, ведь многие бары сегодня входят в туристические маршруты», — подчеркнул губернатор в эфире телеканала «78».

Градоначальник отметил, что культуру петербургских баров необходимо сохранять и поддерживать.

По словам Беглова, целью закона о барах, расположенных в жилых домах, стала защита интересов петербуржцев, которые проживают в новостройках. Градоначальник отметил, что перед принятием данной инициативы необходимо было проработать вопрос и проконсультироваться с соответствующими сообществами. Беглов подчеркнул, что закон скорректируют до 1 января, и авторские бары, не доставляющие неудобств горожанам, будут сохранены.

Напомним, закон о так называемых «наливайках» предполагает, что с 1 января 2021 года должны закрыться все расположенные в жилых домах питейные заведения, площадь обслуживающего зала которых составляет менее 50 квадратных метров. Ранее Беглов поручил профильным комитетам петербургского правительства создать экспертную группу, которая будет наблюдать за деятельностью авторских баров.

Источник: Телеканал «78»
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