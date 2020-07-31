Беглов поздравил мусульман Петербурга с праздником Курбан-байрам

Санкт-Петербург, 31 июля. Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил всех мусульман Северной столицы с праздником Курбан-байрам.

Губернатор подчеркнул, что этот праздник является одним из самых главных в исламе и напоминает людям о верности, вере, а также любви к ближнему. По словам Беглова, мусульмане Петербурга бережно хранят культурное наследие своих предков и воспитывают детей в уважении к истории России и ее традициям, передают «Невские новости».

«В этот светлый день позвольте пожелать вам и всем вашим близким крепкого здоровья, добра, мира и благополучия», – заключил Беглов.

Ранее сообщалось, что с самого утра верующие собрались у Соборной мечети, чтобы принять участие в намазе.

Курбан-байрам обычно получается одним из самых массовых во всех странах, где много мусульман. Россия — не исключение. Предполагается, что только в Москве участие в нем примут свыше 300 тысяч человек, передает телеканал «360».