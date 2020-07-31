Медики за сутки выявили 159 случаев коронавируса в Петербурге

Санкт-Петербург, 31 июля. Медики за минувшие сутки выявили 159 новых случаев коронавируса в Петербурге. Общее число случаев опасной инфекции в городе достигло 31 461. Об этом рассказали в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Северная столица находится на четвертой строчке по числу выявленных случаев коронавируса. Ее опережают Москва, Свердловская область и Ханты-Мансийский автономный округ.

Отмечается, что за сутки опасное заболевание побороли 78 петербуржцев. С начала пандемии выздоровели 23 370 человек.

Ранее сообщалось, что количество поправившихся горожан растет в Москве. За прошедшие стуки выздоровели 1260 человек, передает РИАМО.

Всего в РФ за прошедшие сутки были выявлены 5482 случая коронавируса в 84 регионах страны. 161 пациент умер, 8755 человек были выписаны из медучреждений после полного выздоровления.

На сегодняшний день общее число случаев коронавируса в РФ составляет 839 981. Скончались 13 963 пациента, вылечились 638 410 человек.