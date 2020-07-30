Беглов распорядился выделить субсидии на сохранение объектов культурного наследия

Санкт-Петербург, 30 июля. Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выделении субсидий религиозным организациям города. Эта мера поможет им сохранить в надлежащем состоянии объекты культурного наследия, которые находятся в их собственности.

Отмечается, что полученные средства организации смогут направить на консервацию объектов культурного наследия, ремонт и реставрацию, а также на инженерные работы по приспособлению объектов для современного использования. Также субсидирование будет распространяться на услуги по техническому и авторскому надзору за памятниками, передают «Невские новости».

Для этих целей из городского бюджета выделят порядка 117 миллионов рублей. Власти напомнили, что поддержку на сохранение объектов культурного наследия религиозные организации города получают с 2016 года.

Ранее сообщалось, что губернатор Северной столицы Александр Беглов подписал постановление о выделении дополнительной финансовой поддержки горожанам, работающим в сфере соцобслуживания. Единовременная выплата составит 10 тысяч рублей.