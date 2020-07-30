В Петербурге более 4,6 тысячи соцработников получат по 10 тысяч рублей

Санкт-Петербург, 30 июля. Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выделении дополнительной финансовой поддержки горожанам, работающим в сфере соцобслуживания. Единовременная выплата составит 10 тысяч рублей. Об этом говорится на официальном сайте городской администрации.

На дополнительную финансовую поддержку могут рассчитывать социальные работники, медсестры, специалисты по реабилитационной работе, психологи и педагоги, которые оказывали срочные социальные услуги в период с 1 апреля по 30 июня текущего года, передает «Петербургский дневник».

Всего выплаты в Северной столице получат 4675 специалистов социальной сферы. Для этих целей из городского бюджета будет выделено порядка 140 миллионов рублей.

Ранее ФАН сообщал, что с 1 августа значительной группе граждан РФ повысят пенсии, изменениями предусмотрены «лишние» зарплаты при увольнении, есть новации для автомобилистов и для бизнесменов. Так, работающие пенсионеры смогут рассчитывать на повышение социальных выплат.

Также в Пенсионного фонда России заявили, что теперь пособия гражданам с инвалидностью будут выплачивать беззаявительно. Процедура оформления ляжет на плечи специалистов пенсионного фонда.