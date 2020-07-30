Супруга рэпера Картрайта рассказала, что он пристрастился к наркотикам недавно

Санкт-Петербург, 30 июля. Супруга популярного рэпера Энди Картрайта, расчленившая его останки, рассказала о случившемся. По ее словам, супруг не употреблял наркотики регулярно.

Женщина объяснила, что пагубное пристрастие появилось у музыканта из-за депрессии, возникшей на фоне потери работы во время пандемии. Она рассказала, что, вернувшись четыре дня назад домой, она обнаружила Картрайта мертвым, рядом с ним лежал шприц.

Следователям она заявила, что хотела скрыть причину смерти мужи и в течение нескольких дней решалась расчленить тело. Она хотела обставить все так, будто рэпер пропал.

«Сделала это, по ее словам, из-за великой любви, потому что не хотела позорной памяти для своего мужа», — рассказал источник «КП – Петербург».

Уже после расчленения к ней пришло осознание того, что она совершила преступление. Она отметила, что готова пройти проверку на детекторе лжи и подтвердить все свои слова, касающиеся случившегося.

Напомним, что останки мужчины 1989 года рождения были обнаружены в квартире одного из жилых домов Петербурга. Фрагменты тела были упакованы в пять пакетов. Позже выяснилось, что погибшим оказался рэп-исполнитель украинского происхождения Энди Картрайт.

Ранее соседи музыканта рассказали, что Картрайт и его супруга производили впечатление самой обычной семьи, воспитывающей ребенка.