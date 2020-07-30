Соседи рассказали о семье расчлененного в Петербурге рэпера Картрайта

Санкт-Петербург, 30 июля. Рэпер Энди Картрайт и его супруга производили впечатление самой обычной семьи, воспитывающей ребенка. Об этом рассказали соседи музыканта, останки которого жена расчленила накануне в одной из петербургских квартир.

Одна из соседок Картрайта рассказала, что накануне трагедии она не слышала ничего подозрительного.

«Тишина была, такого ничего не было, мы не слышали. Спокойно все было. Обычные соседи», — сказала женщина.

Она пояснила, что не была близко знакома с супругами. Она здоровалась с ними при встрече, а однажды помогла им занести коляску в подъезд. Соседи отметили, что чета никогда не устраивала шумных вечеринок, передает телеканал «360».

Погибший рэпер с женой жили в квартире ее брата, который работает врачом. Сейчас мужчина живет за границей, поэтому разрешил паре пожить у него дома.

Напомним, что рэпера Энди Картрайта нашли расчлененным в квартире в Петербурге. По предварительной версии, его останки расчленила супруга. О случившемся в полицию сообщила адвокат музыканта. По словам жены, исполнитель скончался еще 25 июля от передозировки. Свои действия она объяснила желанием уберечь мужа от «бесславной смерти». Позже Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об убийстве.