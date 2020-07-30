СК РФ возбудил дело об убийстве после обнаружения останков рэпера Картрайта

Санкт-Петербург, 30 июля. Правоохранители возбудили уголовное дело об убийстве после обнаружения в петербуржской квартире расчлененного тела рэпера Энди Картрайта. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по Северной столице.

Страшная находка была обнаружена вечером 29 июля в одной из квартир жилого дома на Невском проспекте.

«Фрагменты тела и конечностей неизвестного мужчины, при сличении головы которого с фотографией в паспорте установлено визуальное сходство с мужчиной 1989 года рождения», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что популярный рэп-исполнитель скончался от передозировки. Безжизненное тело Картрайта обнаружила его супруга. Чтобы не очернять репутацию мужа, женщина решила расчленить его тело, после чего сообщила о случившемся своему адвокату.

Специалистам предстоит провести судебно-медицинскую экспертизу, чтобы окончательно установить обстоятельства и причину смерти мужчины, а также дать правовую оценку действиям его жены.

Ранее соседка рэпера Энди Картрайта рассказала об отношениях с его супругой. По словам женщины, она редко контактировала с семьей погибшего, но обычно беседы были положительными.