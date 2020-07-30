Женщина избила девочку на детской площадке в Петербурге

Санкт-Петербург, 30 июля. 11-летняя девочка получила травмы после того, как незнакомая женщина толкнула ее на землю в Петербурге. Правоохранители назначили проверку по факту случившегося. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Северной столице и области.

Ранее в Сети была опубликована видеозапись, на которой женщина толкает на землю маленькую девочку, после чего бросает рядом с ней самокат и называет ее «дрянью». Ребенок несколько раз пытается ударить обидчицу в ответ.

«Сотрудники полиции Невского района проводят проверку по факту получения несовершеннолетней девочки травм», — говорится в сообщении.

По имеющейся информации, маленькая девочка была госпитализирована в удовлетворительном состоянии. Ребенок рассказал полицейским, что у нее произошел конфликт с неизвестной женщиной во время прогулки на детской площадке. В настоящее время пострадавшая отправлена на амбулаторное лечение.