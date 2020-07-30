Соседка Картрайта рассказала об отношениях с расчленившей его супругой

Санкт-Петербург, 30 июля. Соседка рэпера Энди Картрайта рассказала о его супруге, которая накануне расчленила тело мужа после того, как он скончался от передозировки в петербургской квартире. По словам женщины, она редко контактировала с семьей погибшего, но обычно беседы были положительными.

Соседка рассказала, что в квартире точно проживала девушка с ребенком и ее мама. По ее словам, семья Картрайта нередко жаловалась на соседей из-за громких звуков телевизора, однако в целом они были неплохими людьми.

«Хорошие люди, обычные, нормальные. Может, конечно, мы им мешали, потому что маленький ребенок, мама ее пожилая. Ничего плохого не могу сказать про людей», — сказала женщина.

Она также отметила, что последний раз контактировала с семьей рэпера несколько недель назад. Во дворе кто-то громко слушал музыку, и супруга погибшего рэпера подумала, что шум исходит из соседней квартиры, передают «Невские новости».

Напомним, что 25 июня супруга рэпера Энди Картрайта обнаружила его безжизненное тело в квартире на Невском проспекте. Музыкант скончался от передозировки. Чтобы не очернять репутацию мужа, женщина решила расчленить его тело, после чего сообщила о случившемся своему адвокату.