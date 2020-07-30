Осквернить еврейское кладбище в Петербурге могли пьяные подростки

Санкт-Петербург, 30 июля. Надгробия на Преображенском еврейском кладбище в Петербурге могли разрушить пьяные подростки. Такую версия высказали в Федерации еврейских общин России (ФЕОР), назвав случившееся «крайним варварством».

29 июля правоохранители сообщали, что 30 надгробий пострадали в результате действий вандалов на кладбище, расположенном на проспекте Александровской Фермы. По факту случившегося была назначена проверка.

«Каким надо быть, чтобы воевать с мертвыми и устраивать такого рода вещи... Осквернение кладбища — это последнее дело», — сказал глава департамента общественных связей ФЕОР Борух Горин.

Горин также заявил, что представители еврейской общины уверены, что виновники преступления будут найдены. Помочь правоохранителям в поиске злоумышленников могут записи с установленных на кладбище камер видеонаблюдения.

Представитель ФЕОР предположил, что за актом вандализма могут стоять подростки, однако истину предстоит установить правоохранителям.

«Как правило, это все происходит под воздействием алкоголя. Пьяный дебош», — добавил Горин.

Напомним, что Еврейское кладбище возникло в 1875 году как отдельный иноверческий участок Преображенского кладбища. В постсоветское время оно неоднократно подвергалось вандализму.