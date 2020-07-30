В Петербурге за сутки выявили 162 случая коронавируса

Санкт-Петербург, 30 июля. Врачи за минувшие сутки выявили еще 162 случая коронавируса в Петербурге. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с опасной инфекцией.

Отмечается, что побороть коронавирус за прошедшие сутки удалось 93 горожанам, 22 человека скончались, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Северная столица остается на четвертой строчке по числу заражений коронавирусом в России. Ее опережают Москва, Свердловская область и Ханты-Мансийский автономный округ.

Всего за минувшие 24 часа в РФ было выявлено 5509 новых случаев коронавируса. Жертвами опасного заболевания стали 129 человек, 9322 пациента успешно побороли коронавирус и были выписаны из медучреждений после полного выздоровления.