Супруга умершего от передозировки рэпера Энди Картрайта расчленила его тело

Санкт-Петербург, 30 июля. В одной из квартир Петербурга обнаружили расчлененное тело популярного рэпера Энди Картрайта. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

По имеющейся информации, популярный исполнитель скончался от передозировки. Сожительница Картрайта позвонила своему адвокату и рассказала, что мужчина умер, а его тело она расчленила.

Правозащитник сразу же сообщил о случившемся в правоохранительные органы. Полицейские прибыли по указанному адресу и обнаружили там пять пакетов с частями тела мужчины. По предварительным данным, рэпер скончался еще 25 июля в одной из квартир на Невском проспекте.

В настоящее время решается порос о возбуждении уголовного дела.

Энди Картрайт — под этим псевдонимном выступал украинский хип-хоп исполнитель, баттл-рэпер, получивший популярность в России после выступлений на баттловой площадке Versus Battle.