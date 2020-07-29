Сын Боярского рассказал о долгах отца

Санкт-Петербург, 29 июля. Депутат Госдумы и сын актера Михаила Боярского прокомментировал новость о долге отца по коммунальным платежам.

Исполнительное производство о взыскании с Боярского долга в размере 200 рублей появилось на сайте городского управления ФССП. Сергея Боярского эта ситуация рассмешила.

Депутат назвал долг «мелочью жизни» и добавил, что он мог образоваться случайно. Вероятно, народный артист просто забыл внести оплату.

«Я вообще не в курсе, ну всякое бывает. Что-то видимо, забыли, недосмотрели», — сказал Сергей Боярский, его слова передает «Пятый канал».

По мнению сына Боярского, артист не прячется от приставов. Скоро это недоразумение будет улажено.

В начале июля стало известно о задолженности за коммунальные услуги в петербургской квартире дочери Боярского Елизаветы. При этом артистка опровергала эту информацию. По некоторым данным, купленная ею квартира на Итальянской улице сдается.