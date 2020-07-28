Вооруженный мужчина ограбил отделение «Сбербанка» в Петербурге

Санкт-Петербург, 28 июля. Угрожавший оружием мужчина ограбил отделение Сбербанка в Петербурге. По предварительным данным, злоумышленник похитил около 1 млн рублей. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил источник в правоохранительных органах.

Известно, что мужчина ограбил отделение банка, расположенное на Большом проспекте Васильевского острова.

«Нападавший угрожал сотрудникам банка предметом, похожим на пистолет, после чего похитил деньги и скрылся», — сообщают в силовых структурах.

Согласно имеющимся данным, пострадавших нет.

Как сообщили в банке, в настоящее время служба безопасности Сбербанка совместно с правоохранительными органами предпринимает все необходимые меры по задержанию преступника. Остальные подробности случившегося в банке не стали комментировать в интересах следствия.

Ранее сообщалось, что злоумышленники вынесли драгоценные металлы на сумму в 18 млн рублей с научно-производственного предприятия «Квант» в Москве.