Авария поездов в Купчино изнутри: репортер ФАН купил жилетку и снял, что пытались скрыть

Авария двух поездов в Петербурге на станции «Купчинская» Октябрьской железной дороги на Малой Балканской улице, возможно, состоялась после того, как заснул машинист одного из поездов. Он проспал красный свет семафора, услышал корреспондент ФАН на месте разбора аварии.

Корреспондент ФАН прошел на место аварии, купив у местного рабочего оранжевую жилетку за двести рублей. С такой жилеткой полицейские пропускали на место аварии всех.

Что же на месте аварии увидел корреспондент ФАН?

«Авария произошла недалеко от станции Купчинская, Малая Балканская 52. Ныне вроде закрытая, во всяком случае, так пишет гугл-карта. К станции ведет размытая дорога, которая когда-то считалась асфальтированной, сейчас это не так. Вдоль дороги стоят машины полиции, прессы и многочисленного городского начальства. Добрые и веселые ремонтники на станции подсказали мне, куда идти и заодно за 200 рублей продали светоотражающую жилетку, подсказав, что без нее ходить по путям запрещено и меня туда не пустят. Может это и так, но некоторые представители прессы, полиции, прокуратуры были без жилетов. Возможно, развели меня товарищи железнодорожники. Что касается основной предварительной версии – все говорят, что причина аварии — это заснувший машинист электровоза, проехавший на запрещающий (красный) сигнал семафора», — сообщил редакции ФАН корреспондент с места событий.

Одновременно с аварией в сети интернет появилась копия сводки, которую опубликовали многие СМИ:

«Октябрьская ж.д. Санкт-Петербург – Витебский регион. 28.07.2020 в 14-00 на станции Купчинская допущен проезд запрещающего сигнала поездом № 3812 (58 вагонов, 1391 тонна, ОГ нет), электровоз 2ЭС4К № 039, ТЧМ СПб-Варшавский, с последующим столкновением с прибывающим на 1-й путь поездом № 1255 (33 вагона, 2728 тонн, 13 вагонов с ОГ), электровоз 3ЭС4К № 070, ТЧМ Волховстрой . В результате столкновения допущен сход подвижного состава с нарушением габарита соседних путей».

Эта информация выглядит достоверной. Некоторые сотрудники РЖД в разговорах с корреспондентом ФАН говорили о том, что машинист переработал и поэтому не справился.

Согласно официальной информации, столкнулись два грузовых электровоза, которые везли порожние вагоны.

В ГУ МЧС позже уточнили, что в результате аварии был госпитализирован один человек. Сразу после столкновения медики осмотрели двоих пострадавших и одного из них, машиниста с ушибом грудной клетки и черепно-мозговой травмой, отправили в НИИ имени Джанелидзе.

В ходе восстановительных работ специалисты позволяли себе ругань с использованием нецензурной лексики, которую корреспонденту ФАН пришлось удалять из своих видео сообщений.

«Один из начальников РЖД руководил разбором завала из рельсов и шпал, рабочие под его руководством резали рельсы и били шпалы кувалдой. Известно, что при этом бывает резкое распрямление рельса из-за возникшего напряжения. На это время был закрыт проход по объекту для всех, при этом один рабочий нарушил правило, но выжил. Начальник, узнав его фамилию, отзвонился в присутствии нашего корреспондента, приказав, чтобы у рабочего отобрали пропуск, разрешающий ходить по путям. Кроме этого, были слышны рабочие разговоры о том, какой кран подгонять для подъема электровозов и вагона, а также обсуждалась необходимость дрезины. Кроме того, какой-то начальник, назначенный руководить ходом работ, публично отчитал подчиненного за то, что якобы тот отдавал несогласованные распоряжения», — рассказал корреспондент ФАН с места событий.

Столкновение грузовых составов у станции Купчинская не повлияет на график движения РЖД. Как рассказали журналистам представители Октябрьской железной дороги, на пострадавшем участке не ходят пассажирские поезда.