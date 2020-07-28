Ленобласть и Петербург построят заводы по переработке мусора к 2023 году

Санкт-Петербург, 28 июля. Власти Ленинградской области намерены к 2023 году решить проблему переработки мусора в регионе, закрыв все имеющиеся полигоны твердых бытовых отходов (ТБО) и построив вместо них несколько мусороперерабатывающих заводов. Об этом рассказал член Общественной палаты Ленобласти, советник губернатора региона Владимир Петров.

«Незадолго до пандемии наш регион начал работу над решением «мусорной проблемы». Несмотря ни на что работа продолжается», — отметил он в эфире Медиацентра «Патриот», посвященном теме «Наши социальные права. На какую помощь может рассчитывать гражданин России?».

По словам Петрова, Ленобласть уже объявила открытый конкурс проектов по переработке мусора, его итоги подведут в сентябре. Победителя выберет специальная комиссия, куда войдут члены экологического совета, которые оценят безопасность предложенных технологий и глубину переработки отходов, а также представители инвестиционного совета. Им предстоит проанализировать качество и рентабельность бизнес-планов участников, а также сроки реализации проектов.

«Победителям конкурса регион готов предложить площадки для строительства, оборудованные коммуникациями, и стабильную поставку сырья», — уточнил член ОП.

Петров добавил, что глава Ленобласти Александр Дрозденко намерен прекратить работу существующих местных полигонов в течение ближайших трех лет.

Он также сообщил, что по инициативе Дрозденко региональные власти активно работают с правительством Петербурга над созданием единого межрегионального оператора двух субъектов.

«Это позволит не провалить мусорную реформу, когда в 2022 году в нее вступит не только Ленобласть, но и Северная столица. Властям «сложно разграничить», из какого региона идут потоки мусора, хотя Санкт-Петербург и пригороды «не имеют и не могут иметь» действующих полигонов», — процитировал Петров слова губернатора.

Советник главы региона уверен, что в сфере мусоропереработки в Ленобласти будут применены самые современные подходы и учтен международный опыт.