Какие дополнительные льготы положены каждому третьему жителю Ленобласти 

Санкт-Петербург, 28 июля. Ленинградская область не только полностью выполняет все федеральные установки по социальному обеспечению, но и вводит дополнительные региональные меры поддержки населения. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил член Общественной палаты Ленобласти, советник губернатора Владимир Петров.

«Особенно это актуально сейчас — в период разгула пандемии. Как вы знаете, указом президента Российской Федерации от 11.05.2020 №317 введена дополнительная выплата для всех детей в возрасте от 3 до 16 лет. В свою очередь губернатором Ленинградской области в этот период в целях поддержки семей с детьми в дополнение введена единовременная выплата в размере три тысячи рублей на детей от 16 до 18 лет, которые являются членами многодетных и малообеспеченных семей, а также детьми-инвалидами. Также на допвыплаты от региона могут претендовать и предприниматели, пострадавшие от пандемии, — предусмотрены единовременные денежные выплаты как самим гражданам (семь тысяч рублей), так и их несовершеннолетним детям (пять тысяч рублей на каждого ребенка). Поддержку получат и самозанятые граждане», — заявил Владимир Петров в эфире медиацентра «Патриот» на тему «Наши социальные права. На какую помощь может рассчитывать гражданин России?».

По словам советника губернатора, в настоящее время областным Законодательным собранием рассматривается вопрос о повышении критерия нуждаемости до 100% от среднего дохода, сложившегося в Ленобласти (31 900 рублей), для назначения ежемесячной денежной выплаты, установленной для ветеранов труда региона и граждан, родившихся в период с 3 сентября 1927 года по 2 сентября 1945 года (детей войны).

Кроме этого, в 2020 году региональным законодательством дополнительно установлен дифференцированный размер единовременного пособия на ребенка в зависимости от очередности рождения детей (33 тысячи рублей — при рождении первого ребенка, 44 тысячи рублей — при рождении второго ребенка, 55 тысяч рублей — при рождении третьего и последующих детей).

Ранее размер выплаты, напомнил Владимир Петров, составлял во всех случаях 30 тысяч рублей.

Власти Ленобласти предоставили бесплатный проезд на автомобильном транспорте всем инвалидам 1-й группы, детям-инвалидам и сопровождающим их лицам (ранее право бесплатного проезда было предоставлено только инвалидам 1-й группы по зрению и инвалидам-колясочникам). Весьма существенной для многодетных семей региона является предоставление льготного проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения.

«То, о чем я вам говорю, — дополнительные меры поддержки. Можно сказать, что объем помощи в этом году не только не снизился, а наоборот — категории граждан, получающих помощь области, расширяются. И это несмотря на объективные проблемы, вызванные коронавирусом в экономике страны. И это не полный перечень помощи, который можно получить», — уточнил Владимир Петров.

По словам члена Общественной палаты Ленобласти, пандемия подстегнула региональные власти более чутко относиться к проблемам людей.