ФАН публикует фото с места столкновения грузовых составов в Петербурге

Санкт-Петербург, 28 июля. Два грузовых поезда столкнулись и сошли с рельсов во Фрунзенском районе Петербурга, сообщила пресс-служба городского ГУ МЧС. Федеральное агентство новостей публикует фото с места происшествия.

Авария произошла во вторник в 14.39 во Фрунзенском районе на станции грузовая Купчинская. Столкнулись грузовые составы №3812 и №1255 с электровозами.

Из-за столкновения электровозы и один вагон сошли с рельсов. Движение поездов на участке временно остановлено, пассажирские поезда проходят по резервному маршруту.

Два человек получили травмы, им понадобилась медицинская помощь. Один пострадавший от госпитализации отказался, второго доставили в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе в состоянии средней степени тяжести.