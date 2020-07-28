Преподаватель из Петербурга придумала настольную игру по роману Достоевского

Санкт-Петербург, 28 июля. Преподаватель английского языка из Санкт-Петербурга Юлия Куманева придумала настольную игру по роману Федора Достоевского «Преступление и наказание». Теперь прогуляться по маршруту Родиона Раскольникова можно по специальной карте.

Девушка призналась, что никогда раньше не занималась настольными играми. Идея сделать ее по роману Достоевского появилась пять лет назад, после переезда преподавателя в город на Неве.

«Сначала я хотела сделать ролевую игру, в которой надо будет перемещаться по городу, но потом подумала – почему бы не сделать игру, через которую по городу можно было бы перемещаться, сидя у себя дома!» — цитирует ее «Петербургский дневник».

Игровое поле представляет собой практически точную копию центра Петербурга второй половины XIX века. На карте нанесены отметки, соответствующие местам из романа Достоевского. В центре сюжета — убийство старухи-процентщицы и расследование этого преступления.

У каждого из четырех доступных в игре персонажей свой сюжет. Предусмотрены дополнительные вопросы и задания.

Теперь Куманева ищет спонсоров, которые возьмутся за выпуск игры. Девушка хотела бы предложить ее социальным учреждениям и городским школам, например, для уроков литературы.

Куманева не исключила, что продолжит заниматься созданием «настолок». На примете у нее игра по произведениям Николая Гоголя.

Напомним, что в феврале автор детективных романов «Секреты Лос-Анджелеса» и «Черная орхидея» Джеймс Эллрой грубо высказался о романе «Преступление и наказание». Слова писателя вызвали бурную реакцию общественности. Публицист и политолог Анатолий Вассерман счел неприемлемой необоснованную критику в адрес Достоевского.