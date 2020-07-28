Организаторы полумарафона «Забег» рассказали, как пройдет акция в 2020 году

Санкт-Петербург, 28 июля. Организаторы IV всероссийского полумарафона «Забег» рассказали, как пройдет акция. Самый крупный полумарафон с синхронным стартом состоится 2 августа, в нем примут участие тысячи любителей спорта в 85 городах России.

Взрослым участникам предстоит преодолеть дистанцию в 21, 10 или 5 километров (на выбор) в зависимости от уровня подготовки. Дети смогут посоревноваться на расстоянии в один километр. Юные бегуны смогут пройти свой отрезок вместе с родителями.

В этом году «Забег» установит мировой рекорд в качестве полумарафона, объединив самое большое количество городов одновременно. Достижение будет зафиксировано официальным судьей Книги рекордов Гиннесса.

Старт назначен на воскресенье, 2-е августа, 9.00 часов утра. Ожидается, что в забеге примут участие не менее 100 тысяч человек. По словам организаторов, синхронный, общенациональный старт — одна из особенностей всероссийского полумарафона, которая относит этот проект к числу самых масштабных спортивных событий в стране. Победивший в полумарафоне город получит почетный титул беговой столицы России. В прошлом году его завоевала Казань.

Новый чемпион определится по итогам забега. Выбор победителя будет проводиться на основе трех критериев: среднего показателя дистанции, преодоленной всеми участниками города, соотношения участников «Забега» к общему населению города и средней скорости бега участников.

Подробнее узнать о полумарафоне можно на официальном сайте.