Дрозденко подал документы на участие в выборах губернатора Ленобласти

Санкт-Петербург, 27 июля. Действующий губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подал заявление для участия в выборах главы региона, которые состоятся 13 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.

Ранее кандидатура Александра Дрозденко была выбрана в ходе тайного голосования на XXIX конференции регионального отделения партии «Единая Россия» в Волхове.

В декабре глава региона заявил, что его решение об участии в выборах в 2020 году будет зависеть от оценки его работы жителями Ленобласти и президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, что срок полномочий действующего губернатора истекает в сентябре 2020 года. Дрозденко занимает пост руководителя Ленобласти с 2012 года.