Петербургские сотрудники соцслужб получат дополнительные выплаты за работу в пандемию

Санкт-Петербург, 27 июля. Сотрудники социальных служб в Петербурге получат выплаты за работу в период пандемии коронавируса. Об этом сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов на рабочем совещании с членами городского правительства.

Градоначальник отметил, что последние четыре месяца были сложными, особенно для пожилых людей и инвалидов, которые оказались в длительной изоляции.

«Многие службы все это время остаются на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией. Это не только медики, но и социальные работники, которые продолжали помогать своим подопечным. Более 38 тысяч человек получали социальные услуги на дому», — сказал Беглов.

Постановление правительства Петербурга уже принято, указано, что из резервного фонда выделят более 140 миллионов рублей. Согласно документу, стимулирующую выплату в размере 10 тысяч рублей в месяц за период с 1 апреля по 30 июня получат почти пять тысяч специалистов.

Губернатор отметил, что сотрудники соцслужб помогали пожилым и инвалидам, консультировали петербуржцев по телефону, раздали за четыре месяца 72 тысячи продуктовых наборов и товаров первой необходимости.