Депутат Вострецов встретился с коллективом больницы №20 в Петербурге

Санкт-Петербург, 27 июля. Депутат Госдумы РФ Сергей Вострецов провел встречу с коллективом городской больницы №20 в Петербурге. Это медучреждение одним из первых в городе стало принимать пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил корреспондент Федерального агентства новостей.

Отмечается, что медики из 20-й больницы добились больших успехов в борьбе с коронавирусной инфекцией. Процент смертности пациентов с COVID-19 в больнице самый низкий в городе. За период пандемии там получили помощь более трех тысяч петербуржцев.

«Врачи попросили меня передать благодарность президенту России Владимиру Путину и Губернатору Петербурга Александру Беглову за финансовую поддержку. Все врачи и медсестры, которые работают с больными коронавирусом, получают полагающиеся им выплаты в срок», — рассказал о встрече Сергей Вострецов.

По словам главврача больницы Татьяны Суровцевой, это заслуга всего коллектива, который в тяжелых условиях работал сплоченно и слаженно. Она подчеркнула, что недостаток средств индивидуальной защиты, наблюдавшийся в начале эпидемии, сейчас полностью устранен благодаря помощи городских и федеральных властей.