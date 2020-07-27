Одноклассница рассказала об отношениях в семье расчлененной мужем петербурженки

Санкт-Петербург, 27 июля. Одноклассница петербурженки, которую убил и расчленил муж, рассказала подробности отношений пары. По словам женщины, супруги были счастливы, а об их ссорах она узнала лишь сегодня из СМИ.

Женщина сообщила, что пара поженилась в 2018 году, через два года после знакомства в одном из фитнес-центров. Она подчеркнула, что раньше никогда не слышала о том, что у них были конфликты. По ее словам, пара была счастлива и воспитывала общего ребенка.

Одноклассница погибшей рассказала, что та прилежно училась в школе и была очень умной девушкой, а недавно поступила в университет. Погибшая училась на фармацевта на третьем курсе и не работала. Семью полностью обеспечивал муж убитой, передает телеканал «360».

Напомним, что страшную находку обнаружили возле дома на улице Художников в Петербурге. Там находилось тело женщины без головы, рук, ног и одежды. По версии следствия, женщину убил супруг, он нанес ей несколько ударов топором по голове, после чего расчленил. Правоохранители задержали мужчину. Позже выяснилось, что накануне преступления он угрожал жене в социальных сетях.