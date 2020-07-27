Расчленивший жену топором петербуржец угрожал ей в соцсетях накануне убийства

Санкт-Петербург, 27 июля. Зарубивший топором супругу петербуржец угрожал ей в социальной сети расправой накануне убийства. Об этом рассказала соавтор законопроекта о профилактике домашнего насилия Алена Попова на своей странице в Facebook.

«23-летняя женщина решила развестись со своим супругом. 29-летний муж угрожал ей смертью в соцсетях, если она не пойдет ему на уступки», — написала Попова.

Она также рассказала, что накануне супруги отпраздновали годовщину свадьбы и мужчина собирался помириться с женой. Однако этого не произошло. В итоге мужчина нанес жене не менее трех ударов топором по голове, после чего расчленил тело. Туловище он выбросил из окна во двор дома.

Напомним, что страшную находку обнаружили возле дома на улице Художников в Петербурге. Там лежало тело женщины без головы, рук, ног и одежды. Подозреваемого в совершении преступления задержали, по факту случившегося возбуждено уголовное дело.