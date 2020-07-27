Беглов попросил петербуржцев беречь себя при посещении открывшихся ТЦ и ресторанов

Санкт-Петербург, 27 июля. Губернатор Петербурга Александр Беглов отчитался о проделанной работе за неделю в социальной сети «ВКонтакте».

Градоначальник в первую очередь отметил мероприятия в честь Дня Военном-морского флота России, которые прошли в Северной столице и Кронштадте. Он также наполнил об открытии различных выставок и Аллеи героев.

На Северной верфи дали старт постройке седьмого и восьмого быстроходных фрегатов «Адмиральской» серии — «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов». Всего за год в Петербурге спустили на воду семь новых судов.

Беглов сообщил о заключении соглашения с Минздравом, которое предполагает выделение из федерального бюджета дополнительных средств на выплаты врачам, которые борются с коронавирусной инфекцией.

Губернатор Петербурга также обратился к горожанам с просьбой соблюдать все меры предосторожности при посещении торговых центров и ресторанов, которые открылись в понедельник.