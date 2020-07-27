Историка Соколова довело до истерики появление Понасенкова в зале суда

Санкт-Петербург, 27 июля. Обвиняемый в жестоком убийстве студентки историк Олег Соколов устроил истерику во время очередного заседания суда в Петербурге. Подсудимого вывело из равновесия появление в зале историка Евгения Понасенкова, приглашенного в качестве свидетеля.

Отмечается, что во время своего выступления в зале суда Понасенков обратился к Соколову по имени, без отчества. Это сильно возмутило подсудимого. Адвокату историка пришлось вмешаться, после чего суд попросил Понасенкова обращаться к Соколову по имени и отчеству.

Однако обвиняемый продолжил истерику и заявил, что потерпевшая сторона виновата в том, что Понасенков был приглашен свидетелем на заседание. По словам Соколова, именно Понасенков является причиной и виновником всех его несчастий, передает Пятый канал.

«Как же вы могли пригласить его в это заседание?! Смотрите мне в глаза! Не отворачивайте взгляд! Это чудовищно, чудовищно!» — кричал Соколов.

Судья был вынужден сделать подсудимому замечание и предупредить о том, что еще одна реплика обернется для него удалением из зала до прений сторон.

Напомним, что громкое убийство студентки Анастасии Ещенко в Петербурге произошло в ноябре минувшего года. Олег Соколов, на тот момент бывший преподавателем СПбГУ, был пойман у реки Мойка, куда он упал при попытке скрыть улики убийства Ещенко. В его рюкзаке при обыске были найдены фрагменты человеческого тела. По версии следствия, историк выстрелил в студентку, а затем расчленил.