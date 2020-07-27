Ловрен перешел из «Ливерпуля» в «Зенит»

Санкт-Петербург, 27 июля. Хорватский защитник Деян Ловрен из английского футбольного клуба «Ливерпуль» перешел в петербургский «Зенит». Клуб подписал соглашение со спортсменом на три года. Об этом говорится на официальном сайте команды.

Сумма трансфера не указывается, однако ранее издание The Times писало, что «Зенит» готов заплатить за футболиста почти 12 миллионов евро.

31-летний Ловрен перешел в «Ливерпуль» летом 2014 года из «Саутгемптона». В сезоне-2019/20 он принял участие в 15 матчах и завоевал со своей командой звание чемпиона Англии. Также в составе «Ливерпуля» он выиграл Лигу чемпионов.

Защитник отличился и в составе национальной сборной Хорватии, забив три мяча в 57 встречах, а также став бронзовым призером чемпионата мира 2018 года.